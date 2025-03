Dayitalianews.com - Chignolo Po, donna strangolata in casa: il compagno ha confessato

nel Pavese, ilha.HaFranco Pettineo, 52 anni, l’uomo che l’altra notte ha ucciso, strozzandola, la convivente Sabrina Baldini Paleni, di 56 anni, trovata morta ieri mattina (14 marzo) in un’abitazione diPo, in provincia di Pavia. L’uomo era fuggito ma, è stato rintracciato dai carabinieri a Pandino, in provincia di Cremona. La Procura di Cremona, diretta da Silvio Bonfigli, con il pm Andrea Figoni chiederà oggi la convalida del fermo per omicidio aggravato dalla relazione personale. L’udienza davanti al gip è prevista per lunedì 17 marzo.Una prima ricostruzioneSecondo quanto è stato ricostruito fino adesso, il delitto sarebbe avvenuto dopo una lite e, in precedenza, non vi erano stati segnali di un rapporto burrascoso tanto che i carabinieri della stazione dinon erano mai intervenuti nella villetta, alla periferia del paese, dove si è verificato il femminicidio.