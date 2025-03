Ilrestodelcarlino.it - Chiesa gremita per l’ultimo saluto a Irene Furiesi

La pioggia battente non ha scoraggiato le tante persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta. Il marito Andrea, i genitori, i fratelli, gli amici, i colleghi si sono stretti in unadi Santa Lucia al Borghetto a Tavarnelle per accompagnare nelviaggio la mamma 37 enne, morta 10 giorni fa in un frontale in una delle gallerie del bypass dei Galluzzo. Una donna straordinaria, una "bomba di energia e voglia di fare" come è stata definita da alcuni colleghi della Toscana Aeroporti Handling, dove lavorava. Tanto l’amore che circonda, la sua famiglia e i suoi bimbi di 4 anni. Tanto l’amore che ha donato agli altri e che tutti ricordano tra le lacrime. "– dicono i suoi amici - ha lasciato un vuoto incolmabile. Giovane, solare, sempre sorridente e piena di vita.