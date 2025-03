Chi sono i mangiatori compulsivi | Mi abbuffo per non sentire il vuoto

Leggi su Open.online

«Overeaters Anonymous»: iun’associazione che si riunisce a Seregno in provincia di Monza davanti all’ambulatorio dell’Asl. «Agnese euna mangiatrice compulsiva. Mio padre era un alcolista e da lui ho appreso comportamenti di dipendenza, manipolazione, controllo. Crescendo ho iniziato a manifestarli anche io. Lui era ossessionato dall’alcol, io dal cibo.stata prima anoressica, poi è arrivata la fase delle abbuffate, compensate da attività fisica sfrenata. L’abbuffata lì per lì mi sbronzava, ma poi scattavano rabbia e senso di colpa. Ora sto bene e non tocco un cucchiaio di quella cosa dolce e marrone da anni», dice una delle testimoni.L’associazioneL’associazione esiste dal 1991 e conta 60 gruppi. Nella riunione di qualche sera fa a cui ha assistito il Corriere della Sera ciotto donne e un uomo, mentre altre 24 persone si collegano da remoto.