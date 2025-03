Ilgiorno.it - Chi ha ucciso Chiara Poggi? In casa c’erano più Dna. Distrutti alcuni reperti

Leggi su Ilgiorno.it

Garlasco (Pavia) – Omicidio, in concorso. Un termine che non è solo l’ipotesi di reato a carico di Andrea Sempio, per la quale la Procura di Pavia ha riaperto le indagini sull’omicidio di, uccisa a 26 anni il 13 agosto 2007 nella sua villetta in via Pascoli a Garlasco. È anche l’ipotesi investigativa dettata dai molteplici dubbi sul giallo di Garlasco, sia sulle indagini effettuate ormai quasi 18 anni fa, sia sul conseguente esito dei processi che ne sono seguiti, con le prime due assoluzioni di Alberto Stasi, poi condannato in via definitiva ai 16 anni di carcere che sta ormai quasi finendo di scontare. Fin dalla prima memoria difensiva di Stasi, presentata nell’agosto 2008, si ipotizzava la presenza di “almeno due persone”, che il successivo iter processuale ha poi escluso sulla scena del delitto.