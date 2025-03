Thesocialpost.it - Chi è Bruno, il nuovo volto di The Voice Senior che ha colpito tutti

Momento di grande emozione nella puntata di ieri, venerdì 14 marzo 2025, di The, in onda su Rai 1. Tra le tante esibizioni che hanno animato il palco del talent show, una in particolare ha lasciato il segno nel cuore del pubblico: quella diMercatelli,del programma che ha saputo toccare le corde dell’anima con una performance intensa e sentita.si è presentato in studio con le sue immancabili scarpe rosse, un portafortuna personale che ha portato anche sul palco. Ha scelto di interpretare “Gli amori” di Toto Cutugno, un brano carico di pathos e sentimento, che ha saputo valorizzare con voce calda e interpretazione autentica.Guarda il video:si trova qui a #Theper merito di suo nipote e ora ci canta una bellissima interpretazione di "Gli Amori" di Toto Cutugno pic.