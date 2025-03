Sport.quotidiano.net - Chef Davide Oldani: dalla cucina pop alla Formula 1 con Mercedes

Sulla tavola dei piloti porterebbe "una bella pasta corta con una semplice salsa al pesto". Perché "con le energie che devono spendere in pista.". Un piatto all’apparenza minimalista, ma dietrosemplicità elegante e con stile c’è "studio, lavoro, sacrifici". E una brigata che in, come una squadra di1 nel box, orchestra con una cura maniacale ogni dettaglio. Alzando l’asticella ad ogni portata. In fondo la passione è un viaggio nel gusto. Ma, tra gli allievi prediletti del maestro Gualtiero Marchesi, pluristellato Michelin con il suo D’O, il locale di Cornaredo nell’hinterland milanese dove lapop è esperienza raffinata, è convinto che "non nasci con una passione. Uno vive, prova esperienze, incontra persone con cui condividere un viaggio. Ecco, quando ho conosciutoho trovato un ambiente di persone che vivono dei miei stessi istinti, che si muovono spinticuriosità che alimenta la mia vita".