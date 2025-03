Quifinanza.it - Che responsabilità ha il conducente in caso di incidente con auto noleggiata?

I servizi di noleggio e car sharing offrono una soluzione pratica e sostenibile per la mobilità urbana. Ma cosa succede indi? Molti scoprono solo dopo che l’assicurazione inclusa non copre tutti i danni e che franchigie salate, fino a 500 euro, possono restare a loro carico. E non è tutto. Le società di noleggio possono esercitare il diritto di rivalsa per gravi infrazioni, trattenere la cauzione o addebitare costi imprevisti, anche per semplici graffi. Il Codice Civile impone alladei danni, ma spetta alle società dimostrare la colpa prima di trattenere somme o richiedere risarcimenti.Chi è responsabile indicon un’a noleggio?L’art. 2054 c.c. stabilisce che ildi un veicolo è tenuto a risarcire i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione del veicolo, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.