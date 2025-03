Sport.quotidiano.net - Cesena-Spezia 0-0: la traversa e un rigore sbagliato frenano gli aquilotti

, 15 marzo 2025 – Finisce in parità al Manuzzi così lorecupera solo 1 punto al Pisa (rimasto così a +2), che gioca domani, domenica, contro il Mantova, dopo il rinvio a causa del maltempo della sua gara odierna. Una partita non esaltante, dove però viene annullato un gol alcon l'intervento del Var, mentre Lapadula fallisce un calcio die Reca colpisce una. D'Angelo sceglie di inserire Kouda (Vignali, poi ammonito e squalificato, e Cassata entrano dopo)e di sostituire, come previsto, Salvatore Esposito con Nagy, mentre Mignani mette Francesconi a supporto di Shpendi e Berti. È loa tenere il pallino del gioco anche se non sono molte le occasioni che vengono costruite. La più importante al 23' con Reca che colpisce di testa ma viene stoppato dalla, poi il tap-in di Bertola finisce alto.