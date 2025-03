Cervello sano? Ecco la ‘ricetta’ del nutrizionista a base di mirtilli spinaci e tè verde

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Esiste una dieta per mantenere ilin salute. "Il benessere delinizia dal nostro carrello della spesa, nel quale non devono mai mancare frutta fresca e secca, verdura a foglie verdi, yogurt e pesce azzurro. Da consumare con moderazione, invece, alcol e cioccolato che in persone con cefalee possono scatenare attacchi .