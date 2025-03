Sbircialanotizia.it - Cervello in salute? Scopri la ‘formula’ del nutrizionista con mirtilli, spinaci e tè verde

Seguire una dieta equilibrata è essenziale per mantenere ilin. Secondo Silvia Maria Galetti, endocrinologa, dietologa edel Policlinico di Modena esperta in nutrizione cerebrale, il benessere mentale parte dalle scelte alimentari quotidiane. Nel carrello della spesa non dovrebbero mai mancare frutta fresca, frutta secca, verdure a foglia verde, yogurt e pesce . L'articoloinladelcone tèè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.