Laspunta.it - Centro antiviolenza per minori, Cisterna aderisce al protocollo

E’ stato sottoscritto questa mattina presso la Sala Zuccari di Palazzo Caetani al’atto di adesione ald’intesa per la costituzione delminorenni con servizio di accoglienza, orientamento e sensibilizzazione per minorenni ed adolescenti vittime di reato, firmatari il Garante Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni, il Consultorio familiare “Crescere Insieme” della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e l’Ufficio di mediazione penale e Giustizia riparativa di Latina rappresentato dall’avvocato Pasquale Lattari.Il Comune diha dunque aderito alper la costituzione delcon servizio di accoglienza, orientamento e sensibilizzazione per minorenni e adolescenti vittime o responsabili di reato e mette a disposizione, a titolo gratuito, una stanza all’interno delFamiglia –Ohana nel quartiere San Valentino che sarà aperto il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.