Lanazione.it - Ceccarelli e De Robertis (PD): “Scongiurare la chiusura delle filiali Intesa Sanpaolo a Castel San Niccolò e Sestino”

ARezzo, 15 marzo 2025 –e De(PD): “laSan, la Regione la regione convochi i rappresentanti della banca” "Ladia Strada in Casentino, nel Comune diSan, e a, al confine con la Regione Marche, rappresenta un grave danno per la comunità locale e per il tessuto economico del territorio. Perquesta ipotesi abbiamo presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere un intervento immediato volto a fermare questo percorso e garantire la continuità dei servizi bancari per cittadini e imprese". Così dichiarano Vincenzoe Lucia De, consiglieri del PD in Consiglio Regionale. "La filiale di Strada in Casentino è l'unico presidio bancario operativo nel Comune diSane rappresenta un punto di riferimento essenziale anche per i residenti del Comune di Montemignaio, già privo di sportelli bancari.