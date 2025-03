Gamberorosso.it - C'è un ristorante giapponese che ha stregato Roma con la cucina kaiseki

Leggi su Gamberorosso.it

Sembra passato un secolo da quandoera invasa da innumerevoli ristoranti giapponesi dalla formula "all you can eat" dove tutto era concesso, si mangiava ai limiti dell’ingordigia e si assisteva in diretta al massacro culinario di una delle culture gastronomiche più importanti e longeve del mondo. Purtroppo molte di queste insegne esistono ancora, mentre una buona parte dei clienti che erano soliti mangiare nigiri e uramaki di tonno e salmone (di dubbie qualità e provenienza), hanno cambiato le loro abitudini e dopo aver provato la veranipponica non sono più tornati indietro. Oggi infatti nella Capitale non mancano le insegne che battono la bandiera del Sol Levante, tra indirizzi dove mangiare dell’ottimo sushi e locali dove provare i piatti delle tipiche izakaya, l’equivalente delle trattorie nostrane.