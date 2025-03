Dilei.it - C’è Posta per Te, Gianni Morandi: “Se sei a terra non strisciare mai”

Leggi su Dilei.it

entra in studio accolto da una standing ovation. L’abbraccio con Maria De Filippi è quello di due vecchi amici che si ritrovano, ma questa volta non è lui a chiamare: qualcuno ha scritto a C’èper te e Maria ha invitato lui. Qualcuno che ha una storia da raccontare e delle scuse da fare.La storia di una figlia che chiede perdonoLa protagonista è Rita, una figlia che, vivendo lontano dai suoi genitori, ha finalmente compreso quanto abbiano fatto per lei. Chilometri e chilometri di distanza le hanno aperto gli occhi su sacrifici che prima sembravano scontati. Ricorda la loro piccola casa data dalle Ferrovie dello Stato, le pareti coperte di muffa che il padre ridipingeva ogni mese, il rumore del treno che scandiva le loro giornate e la stufa a legna che solo lui sapeva accendere.