.com - C’è posta per te 2025, nell’ultima puntata Gianni Morandi e Il Volo

Leggi su .com

C’èper te, anticipazioni dell’ultimadel people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: in studioe il trio musicale IlUltimo appuntamento con C’èper te, il people show più amato dal pubblico del sabato sera condotto da Maria De Filippi e in onda sabato 15 marzo in prima serata su Canale 5.C’èper te – Maria De FilippiIn studio per due momenti speciali degli ospiti particolarmente amati dal pubblico:, uno dei più grandi e amati volti della musica e dello spettacolo italiano, e il trio musicale di fama internazionale Ilcomposto ovviamente da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Questo e molte altre storie per una serata all’insegna di forti emozioni, riflessioni, risate, incontri inaspettati e indimenticabili regali.