CdS – Napoli preso Marianucci dell’Empoli | tutte le cifre dell’accordo

2025-03-15 08:20:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere:– Era stato inserito nell’elenco dei preconvocati di Spalletti per l’Italia anche Luca, nuovo acquisto in pectore del. Affare da 9 milioni per il difensoreche compirà 21 anni il prossimo 23 luglio. Contratto di cinque anni per il centrale che si è messo in mostra di recente con il rigore decisivo contro la Juventus nella qualificazione dei suoi alle semifinali di Coppa Italia. Illo seguiva da tempo e ha concluso l’operazione anticipando tutti in vista dell’estate.concluderà la stagione con D’Aversa, obiettivo salvezza. Poi il grande salto.Ilpensa al futuro e punta sui giovaniAlla fine arriva proprio dalla Toscana il giovane prospetto della difesa.