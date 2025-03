Liberoquotidiano.it - "Cavolo, non so che tasti premere!": lo sfogo di Lewis Hamilton sconcerta i tifosi della Ferrari

Buona la prima? No, proprio no. Alle qualifiche del primo Gpstagione, in Australia, ladelude: settimo posto per Charles Leclerc e ottavo per. Un brutto piazzamento, che in parte potrebbe però essere dovuto a scelte strategiche, alla decisione di affrontare le qualifiche con assetto da pioggia in vista del maltempo previsto per la gara di domani, domenica 16 marzo. Insomma, staremo a vedere. Il punto è che l'assetto da bagnato, almeno quello, ancora non è chiaro alla perfezione al neo-arrivato. E non solo: il britannico sette volte campione del mondo non ha mai guidato la SF-25 sul bagnato. Circostanza che, come spiega il diretto interessato, gli cera più di un grattacapo. ", non ho mai guidato la macchina sul bagnato. Non so nemmeno quali pulsanti dovròdomani, quindi sarà una novità", ha affermato ad Autosport.