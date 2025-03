Secoloditalia.it - Cavo Dragone: “Bene la difesa comune, ma non ci sarà un esercito Ue. La guerra non conviene neanche a Mosca”

Leggi su Secoloditalia.it

“La storia ci dice che laè un pessimo affare per tutti e proseguirla è un azzardo pericoloso. Non dobbiamo dimenticare che anche la Russia sta pagando un prezzo altissimo”. Lo afferma al ‘Messaggero‘ il presidente del Comitato militare della Nato, ammiraglio Giuseppe. “A livello politico la necessità di stabilire nuove ‘alleanze strategiche’ con l’Iran, la Corea del Nord e la stessa Cina comporta rinunce molto gravose – aggiunge – Al di là delle narrative propagandistiche, credo che le autorità russe siano consapevoli di questa realtà e del fatto che dovranno fare i conti con un doponon facile”. Quanto al rischio di una frattura nella Nato, ”non vedo assolutamente il rischio” affermasulla paventata frattura Nato: non vedo il rischioE sulle garanzie per Kiev sottolinea: ”La prima garanzia continueranno a essere le Forze Armate ucraine.