Dayitalianews.com - Catania, spacca la vetrina e tenta un furto in un negozio in via Etnea, denunciato

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hannoun 38enne residente in provincia di Enna, pregiudicato, pertoaggravato e danneggiamento.Nel cuore della notte, una pattuglia del Nucleo Radiomobile stava percorrendo la centralissima via, quando l’attenzione dei militari è stata richiamata da un passante. L’uomo, visibilmente agitato, ha indicato un individuo in fuga poco più avanti, avvertendo con tono concitato i Carabinieri che il sospetto aveva appena infranto ladi undi calzature. Senza esitazione, i militari si sono lanciati all’inseguimento del fuggitivo, che correva in direzione di Piazza Duomo, neltivo di far perdere le proprie tracce.Allertata la Centrale Operativa, che ha inviato sul posto un altro equipaggio, i militari dell’Arma si sono divisi i compiti e mentre una squadra ha portato in caserma il 38enne, l’altra ha effettuato un sopralluogo presso l’attività commerciale in questione.