Catania, gira in tangenziale con 100 litri di carburante rubato, denunciato

La Polizia di Stato, ieri sera, haun uomo che trasportava, senza alcuna autorizzazione, 1000didi provenienza furtiva.Durante la serata, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di, impegnata lungo la, ha fermato e controllato un furgone bianco che viaggiava con il portellone posteriore semi aperto. Sebbene il mezzo non risultassee fosse regolarmente assicurato, al suo interno è stato trovato un carico pericoloso che avrebbe potuto rappresentare un serio rischio sia per la sicurezza stradale che per il conducente stesso: una cisterna in plastica contenente circa 1000di. Per il trasporto di tale merce è necessaria una specifica documentazione autorizzativa e l’adozione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.