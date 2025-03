Dayitalianews.com - Catania, furto con ‘spaccata’ a una profumeria del centro: arrestati in due

Leggi su Dayitalianews.com

Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, il 5 marzo 2025, la Polizia diha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di M. S. (classe 1996) e L. P. F. (classe 2002).Gli indagati vengono ritenuti responsabili diaggravato e ricettazione, in concorso.L’indagine che ha avuto spunto da due fatti di reato praticamente identici, commessi in ravvicinata sequenza, nelle notti del 29.12.2024 e dell’01.01.2025, ai danni di un esercizio commerciale delche veniva saccheggiato della merce presente all’interno.Nello specifico, per compiere ildue veicoli venivano lanciati contro la vetrina di ingresso dell’esercizio commerciale dagli indagati che, entrati all’interno del negozio, sottraevano nel primo caso oltre 400 flaconi di profumo, per un valore complessivo di 24.