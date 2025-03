Ilfattoquotidiano.it - Caso Diciotti, il presidente dei civilisti italiani si schiera con la Cassazione: “Dal governo attacchi ingiustificati e pericolosi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Un attacco non solo ingiustificato, ma anche pericoloso per il mantenimento dell’equilibrio dei poteri”. Quello della maggioranza contro i giudici delle Sezioni unite civili dellache hanno scritto l’ordinanza sulla. Che fa di nuovo notizia. Perché nel clima al veleno che investe quotidianamente la giustizia, con gli avvocati a sostegno della separazione delle carriere contro i magistrati, non è di tutti i giorni che ildell’Unione delle Camere civili invii una lettera con queste parole per esprimere “profondo rispetto e alta considerazione” alla primadellaMargherita Cassano. Protagonista di un secco altolà ale alla premier Meloni per l’attacco contro l’ordinanza sulla, che l’ha spinta a definire come “inaccettabili” gli insulti che gli esponenti della maggioranza hanno riversato sulla Suprema Corte.