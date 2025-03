Bergamonews.it - Cascate del Serio: le aperture della stagione 2025

Valbondione. Anche quest’anno si rinnova lo spettacolonatura con l’apertura delledel. L’ufficio turistico di Valbondione ha comunicato le datenuova, quella del, che propone cinque appuntamenti. Quattro sono domenicali (15 giugno, 17 agosto, 14 settembre e 12 ottobre) dalle 11 alle 11.30 e uno notturno, sabato 12 luglio, in notturna, dalle 22 alle 22.30. In quest’ultimo caso lesaranno rese visibili come sempre grazie ai potenti fari posizionati dai volontariCroce blu di Gromo nella zona dell’Osservatorio floro-faunistico di Maslana.Ledelsono formate dall’omonimo fiume pochi chilometri dopo la sua nascita, nelle Alpi Orobie, in provincia di Bergamo. Sono situate a circa 1.750 m di altitudine (testacascata). Si trovano nel territorio di Valbondione, in alta Val Seriana.