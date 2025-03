Biccy.it - Casa di Raffaella Carrà, nessuno l’ha acquistata dopo 4 anni: perché e soluzioni

Ladi, messa in vendita dai suoi nipotila prematura scomparsa della conduttrice, non è ancora stata venduta nonostante un abbassamento di prezzo di 200 mila euro.Nessun compratore si è fatto avanti per acquistare l’immenso appartamento di 384 metri quadri in via Nemea, nel quartiere di Vigna Clara, inizialmente messo in vendita a 2,1 milioni di euro e successivamente ribassato a 1,9 milioni.? Secondo Giancarlo Magalli che in quel condominio ci ha vissuto, la colpa è della struttura. “Quellaè enorme, ecconon riescono a venderla. È come abitare dentro un treno: sono quattro appartamenti collegati tra loro, un tempo uno di questi era mio. Prima glielo affittai, poi glielo vendetti“.L’immobile ora è stato ritirato dal commercio e questo, secondo il settimanale Oggi,i suoi nipoti avrebbero deciso di apportare delle modifiche di ristrutturazione, pur di sbarazzarsene.