Casa degli artisti. Oggi l'inaugurazione

Verrà intitolata al maestro Gino Bellani, alle 11 in piazza Marconi, e così inaugurata, larealizzata dal Comune di Pignone nell’ambito di un più ampio finanziamento Next Generation della Comunità Europea grazie al Bando Piccoli Borghi del Pnrr. Il progetto, elaborato con lo scopo di ospitareprovenienti da tutto il mondo, le cui opere realizzate durante la residenza dovranno essere ispirate al territorio, sia sul piano naturalistico e/o della tradizione locale, è realizzato in cooperazione con l’associazione culturale Startè, che si occuperà di gestire e realizzare un ampio programma che prevede la realizzazione di laboratorici per adulti e bambini, mostre, corsi d’arte e anche visite allo studio che verrà messo a disposizione dell’artista durante la sua residenza per l’atto creativo.