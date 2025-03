Carmignano e Vernio, viabilità funestata dalle frane

Leggi su Corrieretoscano.it

PRATO – L’ondata di maltempo lascia strascichi sullaprovinciale pratese. In attesa della conclusione dell’allerta rossa si inizia la conta dei danni.Strada chiusa a San Quirico e Sassetta in località Molin dei Fossi a. A Santa Lucia interdetta lain entrambi i sensi di marcia. Sul posto vigili del fuoco e squadre d’intervento incaricate dalla provincia di Prato.La provinciale 10 Montalbano è chiusa dall’altezza dell’ex ristorante Olga verso il Pinone. Il Comune diinvita a non circolare nella via Ginestre che porta verso il lago per la presenza dicompromessa su via Poggilarca e via del Palazzone (Poggio alla Malva – Artimino) per la presenza di. Chiuse via Statale rotonda Casa Rossa allagata: transito vietato in tutte le direzioni (Pistoia, Bocca di Stella, Firenze), via La Nave dove è stato chiuso anche il ponte, via Madonna del Papa (nel Brucio) per una frana e un cedimento importante, via Stazione (restare ai piani alti), via Lombarda, via Calcinaia, via Molinetto d’Elzana, via G.