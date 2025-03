Bergamonews.it - Carlo Parisi entra nello staff di Julio Velasco: sarà l’allenatore della Nazionale B

si veste d’azzurro eda far parte dellodi. Il tecnico rossoblù, nel corsoprossima estate,B.La designazione è arrivata in occasioneriunione del Consiglio Federale, durante la quale il presidenteFIPAV, Giuseppe Manfredi, ha reso noti sia i programmi d’attività delle nazionali italiane, sia i relativi componenti delloazzurri.Si tratta di prestigioso riconoscimento al grande lavoro svolto danel corsosua prima stagione in rossoblù, artefice di una cavalcata sorprendete che ha portato Bergamo a disputare i Quarti di Finale di Coppa Italia con Scandicci e i Play Off Scudetto. Corsa, quest’ultima, ancora nel vivo con la sfida a Conegliano, che metterà in scena il suo secondo atto domenica 16 marzo nella ChorusLife Arena.