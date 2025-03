Amica.it - Cappelli da mandriano, camicie frangiate, bolo tie e stivali texani sono ovunque, soprattutto nel nostro armadio

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una vera e propria western mania. Una tendenza nella moda e non solo che non ha fatto che proporre look fatti di elementi e stilemi presi in prestito dal mondo country americano. Ma per costruire un perfetto cowgirl outfit non basta mettersi in testa il caratteristico cappello. Se infatti per riprodurre in maniera didascalica questo preciso modo di vestire basta andare in un negozio specializzato e acquistare cappello a tesa larga, pantaloni dae qualche gioiello di turchese, oggitanti i modi di interpretare lo stile cowboy.È statoil mondo della musica a dargli nuova linfa vitale. Con popstar che hanno abbracciato l’universo country non solo dal punto di vista dei contenuti degli album ma anche della parte estetica, attraverso look ad hoc che hanno a loro volta influenzato il mondo della moda.