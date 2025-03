Ilgiorno.it - Caparbia e innovatrice. Maria Sacchi Casale prima imprenditrice in un mondo maschile

Si è imposta in unaccademico e industriale che era quasi esclusivamente, dimostrando di possedere un notevole talento, ma è stata oscurata dalla fama del marito, il celebre chimico Luigi, pioniere della produzione dell’ammoniaca sintetica. In un momento in cui la percentuale di donne tra i 25 e i 34 anni con una laurea Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) in Italia è del 16,8% contro il 37% di uomini, la figura dimerita di essere riscoperta. Nata a Pieve del Cairo nel 1889, fin da piccola ha manifestato una notevole passione per la scienza fino a laurearsi in chimica all’Università di Torino all’inizio del Novecento. Durante gli studi universitari ha conosciuto Luigi, originario di Langosco in Lomellina, con il quale ha condiviso la vita, ma anche un’intensa collaborazione scientifica.