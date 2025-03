Ilrestodelcarlino.it - Caos Urbino, il sindaco dimissionario vicino al dietrofront: “Lo dirò a inizio settimana”

, 15 marzo 2025 - Poche righe senza sbilanciarsi per annunciare che la decisione arriverà tra lunedì e martedì. IldiMaurizio Gambini, dopo le dimissioni dei tre consiglieri diRinascimente, nel primo pomeriggio ha avuto una riunione di maggioranza e poi ha rilasciato una stringata dichiarazione, che non lascia spazio a molti dubbi: dovrebbe ritirare le dimissioni, ma dopo il fine. "Ci siamo riuniti nel primo pomeriggio - dice Gambini - e ho ricevuto conferma del sostegno e della fiducia delle varie componenti. La decisione dei tre consiglieri è stato un segnale importante di responsabilità verso l’Amministrazione e verso la città. Ora rimangono ancora alcuni nodi da chiarire, ma ritengo che si stiano creando le condizioni giuste per continuare a lavorare nel rispetto del mandato che ci è stato conferito dai cittadini.