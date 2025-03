Juventusnews24.com - Canzi in conferenza: «Giocato male, no alibi. Remi in barca? Se vedeste le facce nello spogliatoio…»

di Mauro Munnoin: «in? Selespogliatoio.». Le parole del tecnico della Juventus Women(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Max, tecnico della Juventus Women, parla instampa al termine della sconfitta con la Fiorentina nella terza giornata della poule scudetto di Serie A femminile.ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO? – Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma anche nel secondo. Alla fine abbiamo perso 2-0 e non dobbiamo arrampicarci sugli specchi. Abbiamo preso il primo gol quando stavamo cercando di capire che partita fosse. Non sapevamo quale fosse il loro sistema di gioco e nel momento in cui ci stavamo assestando abbiamo perso la marcatura e abbiamo preso gol. Può capitare, detto questo dopo siamo state molto poco pericolose.