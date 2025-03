Lanazione.it - Cani intossicati dagli stupefacenti, è allarme nella Pineta di Levante

Leggi su Lanazione.it

di Martina Del Chicca Viareggio, 15 marzo 2025 – Lo scovano ai piedi degli alberi, nei cespugli, sotto le panchine o negli altri anfratti dove i pusher nascondono le sostanzeper eludere i controlli delle forze dell’ordine. Lì, durante la passeggiata, fiutano il pezzetto di hashish o l’involucro con la cocaina semi sepolto nel terreno e, non percependo il pericolo, se lo mangiano in un boccone. Succede sempre più spesso aiche frequentano con i padroni le Pinete, die Ponente. Più spesso di quanto non si creda. Lo confermano anche i veterinari della città, che registrano un aumento di casi di intossicazione. Talvolta anche letali. “Molto, oltre che dalla sostanza, – spiega un medico – dipende anche dalla dose ingerita rispetto al peso dell’animale”. I sintomi si manifestano “con tremori, barcollamenti, fino a svenimenti”.