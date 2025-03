Pordenonetoday.it - Cane resta intrappolato tra i rovi: salvato dai vigili del fuoco

Una squadra deideldel comando di Pordenone è intervenuta questa mattina alle 10:15 per salvare unrimastotra ia Porcia. A dare l'allarme è stato un passante che ha inviato la segnalazione al comando dopo aver notato la presenza dell'animale in via Agnesina.