Esiste una correlazione precisa tra le neoplasie di lingua e cavità orali e il consumo sistematico di? La risposta è sì per i ricercatori della Washington University a Seattle coordinati da Brittany Barber che fanno il punto sullo stato di salute delle. Lo studio, pubblicato il 13 marzo sulla rivista JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery, ha riguardato 162.602che si sono sottoposte allo studio per un periodo di 30 anni.Indipendentemente da abitudini legate a fumo o alcolici, leche consumavano una o piùal giorno aumentavano di quasi cinqueildi contrarre neoplasie orali, rispetto ache ne consumavano meno di una al mese. Unstimato di 3 casi ogni 100.000 abitanti. Gli zuccheri, motiva Alice Alberta Cittone, igienista dentale a Torino e membro del Medical Observatory On Harm Reduction (Mohre) diretto da Fabio Beatrice, agiscono sui tessuti “contribuendo a una infiammazione cronica” riconosciuta fattore didei tumori, specialmente quando gli zuccheri derivino “da sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio“.