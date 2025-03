Ilcampoonline.it - Campogalliano: lite tra ragazzi in piazza, intervengono i genitori e scoppia la rissa

, un litigio tra un 13enne e un 15enne insi è trasformato in unaquando sono intervenuti i. Anziché calmare gli animi, il padre del 15enne, un 37enne, ha aggredito il giovane rivale, aiutato da un parente 41enne e da un amico 27enne.Condanne per aggressioneCome riportato dalla Gazzetta di Modena, i fatti risalgono all’ottobre 2021, ma la sentenza è arrivata solo giovedì scorso. Il giudice ha condannato il padre del 15enne a 3 anni e 5 mesi, lo zio a 3 anni e 2 mesi, e l’amico a 2 anni e 11 mesi.Il 13enne aveva riportato lesioni guaribili in 5 giorni mentre il padre, intervenuto in difesa del figlio, diverse fratture e una prognosi di 30 giorni. La famiglia ha espresso soddisfazione per la sentenza, sottolineando l’inaccettabilità della violenza da parte di un genitore in situazioni simili.