Thesocialpost.it - Campi Flegrei, nuova scossa poco fa

Leggi su Thesocialpost.it

Unadi terremoto è stata avvertita oggi alle 13:32 a Napoli e nell’area dei, suscitando preoccupazione tra la popolazione locale. L’evento sismico è stato registrato con una magnitudo di 3.9 e un ipocentro localizzato a circa 2,9 chilometri di profondità.Il sisma è stato percepito distintamente in diversi quartieri del capoluogo campano e in numerosi comuni dell’area flegrea, già soggetta da mesi a un’intensificazione dell’attività sismica legata al fenomeno del bradisismo, che sta interessando l’intera zona vulcanica.Al momento non si segnalano danni a persone o strutture, ma molte persone, spaventate dalla, sono uscite in strada. Le autorità locali stanno monitorando l’evoluzione della situazione in coordinamento con la Protezione Civile e l’Osservatorio Vesuviano, che prosegue l’attività di sorveglianza sul territorio.