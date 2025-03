Puntomagazine.it - Campi Flegrei, il sisma non da tregua alla popolazione

Ancora scosse sia ieri che oggi. La più forte questa mattina all’ora di pranzo, non si segnalano danni a personeTrema ancora ancora la terra nei. Una nuova scossa fa eco a quelle (più forti) di ieri. Stavolta la magnitudo è di 3.9 gradi della scala Richter. Sono le 13.30 circa quando i cittadini di Pozzuoli, Napoli fino a tanti comuni della città metropolitana devono nuovamente lasciare le abitazioni per sicurezza e riversarsi in strada. La scossa di 3.9 gradi ha avuto suo epicentro in zona Solfatara. Siamo riuniti al COC. I volontari della Protezione Civile e i vigili urbani sono in strada per assistervi. Ho predisposto nuovi controlli in tutte le scuole per domani mattina. Stiamo intervenendo per le segnalazioni che ci sono prevenute, che sono diverse. Le ZTL di Via Serapide e Via Napoli sono disattivate.