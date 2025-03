Anteprima24.it - Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli attiva due nuove aree di sosta

Tempo di lettura: 3 minuti“Ho deciso dire duedi attesa sul territorio di. Le stiamo allestendo nell’area mercatale, in via Miseno, e nell’area parcheggio del campo di calcio di Cuma. Così forniremo ancora più presidi di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito di scosse. Ho dato indirizzo di aumentare le squadre di tecnici per controllare le strutture pubbliche e private. Case, scuole. Potete contattarci sempre. Avremo tre squadre operative, anche nel fine settimana. Troverete volontari della Protezione Civile, gazebo, coperte, sedie, tavolini, acqua e viveri. Ho dato indirizzo alla Polizia Municipale di sospendere, con effetto immediato, e per tutta la fase dizione dello stato di mobilitazione nazionale, la ZTL nel Centro Storico di. Resta attivo il centro di accoglienza, a Cappella.