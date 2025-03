Campi Flegrei finora a Napoli allontanate 184 persone dalle case

Leggi su Ildenaro.it

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata nella notte tra il 12 e il 13 marzo e dei successivi eventi sismici del 14 e 15 di magnitudo 3.5 e 3.9, i tecnici del Comune di, della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco stanno proseguendo nei controlli sia presso strutture pubbliche che presso i fabbricati privati. È pienamente operativa la struttura di accoglienza in via Acate, a Bagnoli, per dare ospitalità anche notturna alleche hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.dai propri appartamenti: via Di Niso: 10; 3 nuclei; via Miseno: 26; 10 nuclei; via Bagnoli: 49 nuclei 100circa; via Eurialo 27: 5 nuclei e 20; via Pozzuoli: edificio disabitato Totale complessivo sommato a quelli accertati ieri: 184(di cui 37 ospitate in strutture alberghiere) per 87 nuclei familiari.