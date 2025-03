Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Caso (M5S): “Situazione delicata, subito misure urgenti!”

“L’ultima scossa è stata percepita in maniera molto forte dalla popolazione ed è inutile girarci intorno, laè cambiata“Pozzuoli, 15 mar. – “L’ultima scossa è stata percepita in maniera molto forte dalla popolazione ed è inutile girarci intorno, laè cambiata e le scosse quasi quotidiane oramai costringono tutti, ognuno con il proprio ruolo, ad uno sforzo ulteriore per dare la massima assistenza al territorio. In questo momento siamo in strada, tra la gente, e la paura, lo stress e la tensione sono ai massimo livelli. Ho chiesto a tutte le Istituzioni una maggiore presenza sul territorio. Sono necessariespeciali ed il primo passo è migliorare l’assistenza immediata a chi arriva nei punti di attesa, che vanno decisamente potenziati. Così come rispondere in maniera più veloce alle richieste di verifica delle abitazioni nel dopo scossa.