Panorama.it - Campania, le grandi manovre per il dopo De Luca

Lo danno tutti per spacciato, eppure lui è in piena trance agonistico-elettorale: Vincenzo De, presidente uscente della Regione, è scatenato, organizza inaugurazioni, presenta progetti e conta di rifilare un bel pesce d’aprile a centrodestra e centrosinistra. Il prossimo 9 aprile, appunto, è fissata l’udienza della Corte costituzionale sulla legge approvata lo scorso novembre dal Consiglio regionale dellache consente a Dedi ricandidarsi per un terzo mandato alle elezioni del prossimo autunno. La legge regionale è stata impugnata dal governo guidato da Giorgia Meloni per la gioia di Elly Schlein, che non vede l’ora di togliersi dai piedi l’ingombrante figura dello «sceriffo». Se la Consulta darà torto a De, avremo in campo un candidato di centrosinistra e uno di centrodestra; se gli darà ragione, insarà corsa a tre, con Dea capo di una sua coalizione civico-partitica e il centrosinistra e il centrodestra con i loro rispettivi candidati.