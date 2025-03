Ilrestodelcarlino.it - Camion sempre ad alta velocità

Non vi è mai capitato di rispettare i limiti sulla nostra cara tangenziale di Modena ,oppure la Modena -Sassuolo e di essere quasi tamponati dai? I grandi mezzi fanno costantemente i 90 orari fregandosene dei limiti di. Non sarebbe il caso di fare più controlli o installare dei velox come fanno altre città? Marco Mesti