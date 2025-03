Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, colpo Marianucci: cifre e dettagli dell’operazione

Leggi su Spazionapoli.it

Lucaal, il giovane difensore che ha stregato Conte e De Laurentiis: leNato a Livorno ma cresciuto nella scuola calcio dell’Empoli,è un prodotto toscano doc. Entrato giovanissimo nel vivaio empolese, ha scalato tutte le categorie con la fame di chi sa che il talento va coltivato giorno dopo giorno. La scorsa estate, il prestito alla Pro Sesto in Serie C gli ha messo le ali: un’esperienza che lo ha fatto maturare, portandolo a debuttare stabilmente in prima squadra quest’anno.Dopo qualche panchina iniziale, da febbraio è diventato un titolare fisso: dieci presenze in campionato, quattro in Coppa Italia, e un momento da incorniciare il 26 febbraio contro la Juventus. Non solo ha brillato per 120 minuti, ma ha avuto il fegato di presentarsi sul dischetto per l’ultimo rigore, quello che ha mandato ko i bianconeri e l’Empoli in semifinale.