Calciomercato | Miretti in una big sgarbo alla Juve

Fabiopotrebbe giocare in una big nella prossima stagione. Il centrocampista del Genoa, ancora di proprietà dellantus, si sta mettendo in mostra in questa stagione.: le ultime sul futuro diFabioè sboccato al Genoa. Il centrocampista italiano, durante questa stagione, si è preso la scena con la maglia del Genoa. Dopo un inizio non esaltante sotto la guida di Alberto Gilardino, con l’avvento di Vieira in panchina il classe 2003 si sta consacrando come une delle belle sorprese di questo campionato.Schierato in posizione più avanzata, da centrocampista di inserimento o addirittura da esterno,ha trovato finalmente la continuità sperata e durante la gara di ieri contro il Lecce ha messo a segno una bella doppietta che consentirà al Grifone un finale di stagione più tranquillo vista la grande distanza del Genoa dquota salvezza.