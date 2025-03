Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole riportare in Italia un suo pupillo. Ecco chi

Leggi su Dailymilan.it

In vista del, ilse sceglierein panchina potrebbe far tornare inundel misterIlsta cominciando a pensare già alla prossima stagione, dove ci sarà un nuovo corso con un direttore sportivo, con un nuovo allenatore e con diversi giocatori nuovi.A guidare i rossoneri potrebbe esserci, al momento è lui il candidato numero uno a sedersi sulla panchina rossonera. Per lui si tratterebbe di un ritorno sia in panchina dopo l’anno sabbatico sia su quella deldopo averci vinto uno scudetto.può essere il nome giusto?inun suochiLEGGI ANCHE-Como, Sérgio Conceição non cambia: seconda esclusione per Youssouf FofanaIn caso di arrivo di, il tecnico livornese ha già in mente le prime richiesta, una sua tutte sarà quella diinAdrien Rabiot ora al Marsiglia compagno di squadra dell’ex rossonero Ismael Bennacer.