Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, occhio a questo domino attaccanti in estate: può travolgere anche Kolo Muani! I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24in: può! Ie cosa dobbiamo aspettarciL’edizione odierna di Tuttosport ha voluto mettere in guardia ilin vista della prossima, quando non è da escludere possa esserci unper quanto riguarda gli.Può partire tutto da Isak, centravanti del Newcastle che piace a diverse big sparse per l’Europa. Nel caso in cui dovesse partire i Magpies potrebbero bussare alla porta de PSG per, attualmente in prestito secco alla.Leggi sunews24.com