Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Della Valle traccia un borsino sull’attacco della Juve: un big ha già detto sì, ma quel giocatore può andare via a zero! La rivelazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, lanon ha dubbi: questo attaccante ha giàsì ai bianconeri! Ecco lache allontanaFabianaha parlato del, che ruota attorno ai nomi di due attaccanti: Victor Osimhen e Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole sui due centravanti, pronunciate sul suo canale You Tube.PAROLE – «Lantus ha già incassato il primo sì del. Giuntoli ha parlato sia con Osimhen sia con il suo procuratore. Ilè interessato a un trasferimento a Torino. Per Vlahovic siamo a marzo, non c’è stato ancora e non ci sarà neanche durante la sosta l’incontro famoso con il procuratore per parlare del rinnovo di contratto del serbo. Sembra che ilnon abbia intenzione di rinnovare.