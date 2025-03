Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: definito il futuro di Pio Esposito, piace Arda Guler

Leggi su Internews24.com

di RedazioneEcco tutte le trattative di: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIlnon dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime– VENERDI’ 7 MARZOUltimissime– GIOVEDI’ 6 MARZOUltimissime– MERCOLEDI’ 5 MARZOUltimissime– LUNEDI’ 10 MARZOUltimissime– DOMENICA 9 MARZOUltimissime– VENERDI’ 7 MARZOUltimissime– Giovedì 6 MARZOUltimissime– Mercoledì 5 MARZOUltimissime– MARTEDI’ 4 MARZOUltimissime– LUNEDI’ 3 MARZOUltimissime– DOMENICA 2 MARZOUltimissime– SABATO 1 MARZOUltimissime– VENERDI’ 28 FEBBRAIOUltimissime– GIOVEDI’ 27 FEBBRAIOUltimissimeUltimissime– VENERDI’ 14 MARZO, il Real Madrid apre la trattativa per il centrocampista?, il centrocampista del Real Madrid possibilità concreta per i nerazzurri?Sebastiano, destino segnato? La decisione dell’Empoli anche in caso di retrocessione: lo scenarioDopo aver fatto il punto suldi Francesco Pio, con gli uomini del mercatopronti a blindarlo con un rinnovo di contrattoCocchi, dopo l’esordio in prima squadra arriva il rinnovo: accordo trovato con l’agente! Tutti i dettagliPeriodo super positivo per Matteo Cocchi: il giovane terzino della Primavera di mister ZanchettaPioildel giovane attaccante! Pronto un maxi rinnovo per blindarloCosi l’edizione odierna di Tuttosport suldi Francesco Pio, destinato a continuare a giocare incon la maglia dell’,Ultimissime– GIOVEDI’ 13 MARZOTaremi, il club riflette suldell’iraniano: in estate può essere addio?Taremi, il club riflette suldell’iraniano: in estate può essere addio? Il punto sugli scenari per i nerazzurriKimmich, sfuma definitivamente la pista? Ufficiale il rinnovo col Bayern Monaco: c’è l’annuncioKimmich, sfuma definitivamente la pista? Ufficiale il rinnovo col Bayern Monaco: c’è l’annuncio della squadra bavareseMercato, il club getta le basi per il rinnovo di Pio: il piano del club per ilMercato, il club getta le basi per il rinnovo di Pio: il piano del club per ildell’attaccante classe 2005Ultimissime– MERCOLEDI’ 12 MARZO, la voce dalla Spagna fa sognare i tifosi: può aprirsi quello scenario in estate col Real Madrid!è l’ultima voce di, in estate col Real Madrid può aprirsi quel particolare scenario, ecco di cosa si tratta, la rivelazione dell’osservatore: «Ai nerazzurrilui, vale circa.