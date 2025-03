Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Grifo va e guarda al derby. Cangelosi avverte: "Non faremo da vittime sacrificali"

Missione compiuta, seppur con qualche riserva. Un secondo tempo non giocato come si sarebbe dovuto, specialmente nella parte iniziale, non ha impedito al Perugia di conquistare, su un campo pesante, la seconda vittoria consecutiva nonchè la consapevolezza di potersi giocare alla pari ildi.