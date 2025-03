.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, risultati e marcatori della 24^ giornata

Leggi su .com

InB la Castelfrettese vince con la Real Cameranese e riallunga, per via dello 0-0 tra Ostra e Pietralacroce. Vincono all’inglese Marzocca e Montemarciano su Labor e Osimo 2011, un altro pari per il Borghetto. La Sampaolese espugna Staffolo. Nel girone C vincono l’Argignano e la Passatempese. InC il Corinaldo espugna il campo del Chiaravalle, vincono Arcevia, Monsano, Monte Roberto e Rosora Angeli. Nel girone D il Loreto vola a +8 dal secondo posto per via del koGls Dorica a Villa Musone. Nel girone F la Cingolana SF resta di nuovo in vetta da sola IN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 15 marzo– C’è stata qualche sorpresa in questo sabato calcistico in, nelle gare24^. Nel girone B di, la Castelfrettese vince all’inglese su una Real Cameranese in caduta libera e torna in vantaggio di 5 punti sul secondo posto, poiché l’Ostra non è andata oltre lo 0-0 contro il Pietralacroce.